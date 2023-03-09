Начало половодья в Башкирии ожидается с 7 по 17 апреля

По предварительным данным, половодье и ледоход в Башкирии начнется в период с 7 по 17 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, половодье и ледоход в Башкирии начнется в период с 7 по 17 апреля. Точный прогноз будет готов к третьей декаде текущего месяца. Об этом на пресс-конференции «Башинформа» 9 марта сообщила начальник регионального Гидрометцентра Вилора Горохольская.

– Максимальные уровни воды мы ждем ниже нормы. В расчет было принято количество осадков, – отметила специалист.

На начало марта запасы воды в снежном покрове реки Демы на 33% выше нормы, а Белой – на 10-20% ниже средних многолетних значений, средняя высота снега там колеблется в пределах 50-78 см.

Горохольская добавила, что в Башкирии более 200 паводкоопасных рек. Чаще всего из берегов выходят малые степные реки, а также Белая, Уфа и Дема.