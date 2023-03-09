В Уфе из-за скопившегося снега обрушилась крыша жилого дома

фото: УГЗ

Ночью 9 марта в Уфе из-за скопившегося снега и воздействия влаги частично обрушилась крыша 2-этажного жилого дома по улице Рыбакова, 12. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города и башкирской прокуратуре.

– Площадь провала составила около 20 кв. м, – передали в УГЗ. – Работы по демонтажу и ремонту кровли запланированы на сегодня. Ситуация находится на контроле. Из людей никто не пострадал.

фото: УГЗ

Прокуратура тем временем проводит проверку по факту инцидента. Там отметили, что жизнеобеспечение дома не нарушено, а угроза его разрушения отсутствует. Ведомство намерено дать оценку действиям должностных лиц организации, которая отвечает за содержание общедомового имущества и очистку кровли от снега и наледи.