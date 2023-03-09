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НовостиОбщество9 марта 2023 6:27

9 и 10 марта температура воздуха в Башкирии поднимется до +4°

Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ветер в Башкирии ожидается южный, в отдельных районах возможны порывы до сильного

Ветер в Башкирии ожидается южный, в отдельных районах возможны порывы до сильного

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня и завтра, 9 и 10 марта, дневная температура воздуха в Башкирии поднимется до +4°. Такой прогноз дали синоптики регионального Гидрометцентра.

В республике пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый и сочетающийся с дождем. Местами осадки будут умеренными с отложением на проводах и деревьях. Ветер ожидается южный, в отдельных районах возможны порывы до сильного. Днем 9 и 10 марта столбики термометров покажут -1, +4°.

В субботу, 11 марта, характер погоды существенно не изменится. Только ветер сменит направление на северо-западное, а температура ночью и днем составит будет колебаться между -3° и +2°.