Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата правительства Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата местного правительства до 221 человек Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата местного правительства до 221 человек. Количество заместителей руководителя осталось прежним – шесть. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации 6 марта.

Согласно информации в электронном фонде правовых документов, последний раз Хабиров менял численность сотрудников аппарата кабмина республики в конце сентября прошлого года. Тогда максимальное количество работников было доведено до 215.