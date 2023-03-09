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НовостиОбщество9 марта 2023 5:45

Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата правительства Башкирии

Максимальное количество сотрудников доведено до 221
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата местного правительства до 221 человек

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата местного правительства до 221 человек

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров увеличил предельную численность работников аппарата местного правительства до 221 человек. Количество заместителей руководителя осталось прежним – шесть. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации 6 марта.

Согласно информации в электронном фонде правовых документов, последний раз Хабиров менял численность сотрудников аппарата кабмина республики в конце сентября прошлого года. Тогда максимальное количество работников было доведено до 215.