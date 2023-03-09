В январе 2023 года статус безработного в Башкирии получили 2,8 тыс. человек

В январе текущего года статус безработного в Башкирии получили 2,8 тыс. человек, 1,4 тыс. состоящих на учете за то же время нашли работу или доходное занятие Фото: Иван МАКЕЕВ

В январе текущего года статус безработного в Башкирии получили 2,8 тыс. человек, 1,4 тыс. состоящих на учете за то же время нашли работу или доходное занятие. Об этом со ссылкой на данные Минтруда республики сообщил Башстат.

– К концу января 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 17,9 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них численность официально зарегистрированных в качестве безработных составила 15,4 тыс. человек, в том числе пособие по безработице получали 13,1 тыс. человек, – рассказали в статистическом ведомстве.

Там добавили, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составил 0,8% к численности рабочей силы. Тем временем организации республики заявили в Центр занятости населения о потребности в 41 тыс. новых сотрудников. Это на 3,3% меньше, чем было в конце декабря 2023 года.