В Башкирии при ДТП с «КамАЗом» пострадал водитель ВАЗ-21099, его дочь и 13-летняя внучка

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

В Туймазинском районе Башкирии при ДТП с грузовиком пострадал пожилой водитель легковушки, его дочь и малолетняя внучка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

Авария случилась днем 8 марта. По предварительным данным, на 12-м километре автодороги Московка-Япрыково-Туймазы 62-летний местный житель за рулём ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». Грузовиком управлял 57-летний мужчина.

фото: телеграм // Владимир Севастьянов

– В результате аварии водитель легкового автомобиля и его 38-летняя дочь, а также 13-летняя внучка получили травмы, – передали в дорожной полиции.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка.