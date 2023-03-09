Хабиров рассказал о семье, воспитывающей 47 приемных детей

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 9 марта рассказал о семье Шичиных из деревни Ошмянка Благовещенского района, которая воспитывает 47 приемных детей. У супругов Минизахиды и Владимира, живущих вместе уже 37 лет, также есть трое родных детей и одна удочеренная девочка.

– Сложно представить, как в этой семье все успевают. Свой дом, огород, хозяйство. Воспитывает мальчиков Владимир Иванович. Вместе заготавливают сено, дрова, держат в порядке двор, – рассказал руководитель региона.

Все мальчики в семье учатся водить машину у папы, а девочки – у мамы. Потом все они «без проблем сдают экзамены и получают водительские права», отметил Хабиров. Минизахида Закиевна организовала в семье театральный кружок и два танцевальных коллектива «Звёздочка» и «Солнышко». Они ездят с танцами и спектаклями по конкурсам и фестивалям. Шичины участвуют и в общественной жизни своего поселения: они помогли обустроить детскую площадку, а в 2022 году построили мечеть в Орловском сельсовете. Годом ранее супругов Шичиных наградили медалью «Родительская доблесть».