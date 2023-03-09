Сегодня на несколько часов девять жилых домов Уфы останутся без воды

В четверг 9 марта из-за ремонта пожарных гидрантов в девяти жилых домах Уфы будет отключена холодная вода на 8-9 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, в четверг 9 марта, из-за ремонта пожарных гидрантов в девяти жилых домах Уфы будет отключена холодная вода на 8-9 часов. Ранее об этом предупреждал «Уфаводоканал».

С 10:00 до 18:00 холодное водоснабжение перекроют в трех домах по улицам Центральной, 22а и Левитана, 21 и 23 в Демском районе, а с 10:00 до 19:00 – на проспекте Октября, 107, 109, 109/1, 109/2, 111 и 111/3 в Орджоникидзевском.

Уточняется, что под отключение также попадет здание администрации Демского района на Ухтомского, 3.