10 туристов из Магнитогорска застряли в снегу в Башкирии

фото: vk.com // Фарит Гумеров

8 марта группа из 10 туристов из города Магнитогорска застряла в снегу в Баймакском районе Башкирии. Они приехали туда, чтобы посмотреть водопад Гадельша. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Туристы обратились за помощью к спасателям в половине седьмого вечера. Гости региона не смогли самостоятельно уехать обратно после похода из-за плохих метеоусловий: дорогу замело и их машины завязли в снегу.

– В полдевятого вечера спасатели […] на двух снегоходах эвакуировали до разбитого спасателями лагеря первую партию застрявших: среди них подросток 16-ти лет. Пострадавших разместили в пункт временного обогрева, – передали в аварийном ведомстве. – Тем временем спасатели выдвинулись за оставшимися туристами.

В 23:00 вся 10 человек были эвакуированы до города Сибая. Там их уже ожидали приехавшие из Магнитогорска родственники.