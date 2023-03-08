Глава ГИБДД Башкирии предупредил об ухудшении погодных условий

Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале предупредил граждан об ухудшении погодных условий.

В республике, как сообщил руководитель ведомства в своей публикации, наблюдаются перепады температур и усиление осадков. На трассах наблюдаются снежные накаты, осадки в виде мокрого снега, сильные ветра, метели, из-за которых серьезно ухудшена видимость.

Как отметил Владимир Севастьянов, в случае сложной ситуации участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам дорожной полиции.

– Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, – заверил глава региональной Госавтоинспекции.