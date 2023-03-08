В Башкирии из-за непогоды ограничили движение на трассах Уфа-Инзер-Белорецк и Уфа-Оренбург

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Сегодня, 8 марта, В Башкирии из-за непогоды ограничили движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузовиков на двух трассах. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

С 20:00 до 09:00 завтрашнего дня введено ограничение на участке с 67 по 205 километр дороги Уфа-Инзер-Белорецк, а с 19:15 до 23:00 с 146 по 272 километр на трассе Уфа-Оренбург. Время снятия ограничения, как отметил в своей публикации руководитель ГИБДД республики, может быть изменено.

– Госавтоинспекция Башкортостана просит быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от выезда на дальние расстояния до наступления оптимальных погодных условий! – призвали глава дорожной полиции Башкирии.