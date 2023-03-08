В Башкирии от COVID-19 умер еще один человек

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В Башкирии от коронавируса за сутки умер один человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Всего в республике жертвами инфекции стали 6 017 граждан. С 2020 года COVID-19 заразилось 356 594 жителей, 187 из них – за минувшие сутки.

В настоящее в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 124 человека, среди которых 87 являются лицами старше 60 лет. На дому проходят лечение 2 167 пациентов, 650 из них пожилые люди.

С начала пандемии в Башкирии удалось одолеть 348 286 гражданам, 242 – за последние 24 часа.