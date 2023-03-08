В Башкирии вентиляции и дымоходы отремонтируют за 30 млн рублей

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В Башкирии на ремонт подъездов, вентиляции и дымоходов выделят 30 миллионов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Проект постановления правительства о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на софинансирование расходов на эти цели был одобрен главой кабмина. Ремонт вентиляционных каналов и дымоходов будет произведен в 68 жилых домах в Уфе, Белорецком и Салаватском районах.

Назаров в своей публикации отметил, что это временная мера, и она направлена на решение уже существующих в настоящее время проблем.

– В дальнейшем работа должна строиться системно, чтобы случаев отключения домов от газа не было, – подчеркнул премьер-министр.