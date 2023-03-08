Бойцы СВО поздравили жительниц Башкирии с Международным женским днем

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Военнослужащие из Башкирии, находящиеся в зоне специальной военной операции, поздравили жительниц республики с Международным женским днем.

Праздничные видеообращения в честь 8 Марта от бойцов опубликовали представители батальонов имени генерала Минигали Шаймуратова и майора Александра Доставалова, а также мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Бойцы пожелали дамам здоровья, счастья, успехов и всяческих благ.

– Процветания вам! Сияйте, благоухайте, радуйте нас, как весенние цветы, а мы вас будем защищать! С праздником, девчонки! – пожелали в своем обращении мобилизованные из Уфы.