Андрей Назаров поздравил жительниц Башкирии с 8 Марта

Фото: vk.com/agnazarov

Премьер-министр Андрей Назаров поздравил жительниц республики с Международным женским днем. Праздничное обращение в честь 8 Марта глава регионального правительства опубликовал на своей личной странице в социальных сетях.

Глава кабмина охарактеризовал женщин Башкирии как мудрых, чутких, трудолюбивых и мотивирующих двигаться и становиться лучше.

– Вы со многим умеете справляться и всегда остаетесь главной нашей поддержкой и опорой, сохраняя при этом женскую мягкость и обаяние, – отметил премьер.

Андрей Назаров пожелал женщинам Башкирии добра, радости, счастья и хорошего настроения.