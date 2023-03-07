Хабиров встретился с Героем России Степаном Беловым

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Глава Башкирии Радий Хабиров встретился танкистом, гвардии капитаном Степаном Беловым. Об этом руководитель региона рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Военнослужащий родился в городе Октябрьский, он закончил Казанское высшее командное танковое училище. В 2018 году в звании лейтенанта заступил на службу в российских Вооруженных силах. С 24 февраля прошлого года принимает участие в специальной военной операции, где командует таковой ротой.

Степаном Беловым получил звание гвардии капитана, был награжден двумя орденами Мужества, медалями Суворова и «За боевые отличия». В конце минувшего года президент страны Владимир Путин присвоил молодому военному звание Героя России и вручил Золотую Звезду.

– Мы поддерживали и будем поддерживать мобилизованных ребят и добровольцев башкирских батальонов, их родных и близких, – заявил Хабиров по итогу встречи с Беловым.