Хабиров вручил госнаграды женщинам Башкирии

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Сегодня, 7 марта, в Уфе в ходе праздничного концерта в честь 8 марта глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин Башкирии с Международным женским днем и вручил им государственные награды.

Женщины республики, как заявил в своей торжественной речи руководитель региона, не только оберегают семейный очаг и дают достойное воспитание детям, но и достигают успехов во многих профессиях, а также вносят значимый вклад в развитие Башкирии.

– От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, женского, материнского счастья. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые люди. Пусть они радуют вас вниманием и заботой. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты! Мы вас всех очень любим! Бесконечно вами дорожим! – сказал женщинам Радий Хабиров.