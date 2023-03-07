В Башкирии на освещение населенных пунктов выделят 200 млн рублей

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В Башкирии на освещение населенных пунктов выделят 200 миллионов рублей. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова.

По данным главы МинЖКХ, в Башкирии требуется установка 58 тысяч светильников, 25 тысяч опор для них и прокладка 14 тысяч километров самоизолирующего провода. В нынешнем году для этого из казны республики и будет выделено 200 миллионов рублей.

– В планах – установить до конца года более 2 720 опор и светильников. В январе муниципалитеты определили участки улиц, где необходимы новые светильники. Эти заявки уже рассматривает Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Монтажные работы начнут с 30 мая 2023 года, – отметила Ирина Голованова.