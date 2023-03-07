В Башкирии на необорудованной горке на 10-летнего мальчика сошла лавина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 7 марта, в Бижбулякском районе Башкирии на необорудованной горке завалило снегом подростка. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП случилось на улице Центральная в селе Бижбуляк. Во время катания на горке 10-летнего мальчика сверху сошла лавина. Ребенка засыпало толщей снега, из которой он смог выбраться только благодаря очевидцам.

На место инцидента прибыли сотрудники МЧС и других экстренных службы. Специалисты укутали несовершеннолетнего в боевую одежду и одеяло. Его осмотрели медики скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Сейчас он находится в Центральной республиканской больнице Бижбулякского района.