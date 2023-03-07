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НовостиОбщество7 марта 2023 13:07

В Уфе вечером 7 марта зафиксировали 7-балльные пробки

Столпотворение из автомобилей образовалось на многих улицах
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе сейчас зафиксированы семибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Столпотворения из автомобилей образовались на многих ключевых городских дорогах. Заторы появились улицах Колгуевская, Комсомольская, Менделеева, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, Пушкина, Цюрупы, Карла Маркса, Рихарда Зорге, бульваре Ибрагимова, а также на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 19:00.