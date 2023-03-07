В Уфе вечером 7 марта зафиксировали 7-балльные пробки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфе сейчас зафиксированы семибалльные пробки. Такую высокую оценку заторам на улицах в башкирской столице дал сервис «Яндекс. Пробки».

Столпотворения из автомобилей образовались на многих ключевых городских дорогах. Заторы появились улицах Колгуевская, Комсомольская, Менделеева, Уфимское шоссе, Сельская Богородская, Пушкина, Цюрупы, Карла Маркса, Рихарда Зорге, бульваре Ибрагимова, а также на проспектах Октября и Салавата Юлаева.

«Яндекс. Пробки» прогнозирует, что ситуация на улицах города нормализуется к 19:00.