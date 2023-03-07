Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Башкирии число жалоб на уборку снега выросло в 7,5 раз. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказала начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Как сообщила в своем докладе чиновник, в период 27 февраля по 5 марта от граждан региона поступило 1 678 обращений по поводу уборки снега на муниципальных (1 656) и республиканских (22) дорогах. Неделей ранее жалоб от жителей Башкирии на этот счет было значительно меньше – 350.

По уборке снега во дворах и на тротуарах число обращений тоже ощутимо увеличилось, их количество составило 1 572, хотя в период с 20 по 26 февраля жалоб было 209.