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Башкирия вошла в топ-6 регионов России по цифровой трансформации. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По сравнению с 2021 годом регион поднялся в рейтинге на 33 позиции. По словам главы кабмина, Башкирии удалось достичь высоких показателей в цифровизации многих сфер: образования, здравоохранения, государственного управления, городского хозяйства, транспорта, строительства.

Назаров в своей публикации отметил Государственную информационную систему в сфере здравоохранения региона. В настоящее время она объединяет 205 медучреждений и 124 аптеки. Гражданам Башкирии ряд услуг и сервисов личного кабинета пациента «Мое здоровье» на сайте Госуслуг.

– В сфере общественного транспорта внедрены Региональная навигационная информационная система и проект единой республиканской карты «АЛГА». Жители приобрели уже более 730 тысяч таких карт; выдано более 450 тысяч карт школьника. Переводим в электронный формат Госуслуги. В 2022 году прирост пользователей портала был рекордным – 900 тысяч новых учетных записей, – поведал премьер-министр Башкирии.