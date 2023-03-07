Радий Хабиров поздравил с 70-летием спикера парламента Башкирии Константина Толкачева

Константин Толкачев Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 7 марта в местном правительстве поздравил с 70-летием спикера регионального парламента Константина Толкачева.

– Верой и правдой служил республике и нашей стране. Мы вас очень благодарим за это, – сказал руководитель региона. – Спасибо за организацию эффективной работы нашего Госсобрания, за умелое управление нашим парламентом. Спасибо, что парламент все эти непростые годы выступал нашим союзником, партнером, очень уважительно к нему относимся.

Хабиров передал Толкачеву поздравительное письмо от председателя «Единой России» Дмитрия Медведва, а также вручил ему партийную медаль.

Напомним, Толкачев родился 1 марта 1953 года в городе Новокузнецке Кемеровской области. Он возглавляет региональный парламент больше 20 лет – с 1999 года.