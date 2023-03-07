Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне 8 Марта

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне Международного женского дня 8 Марта Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне Международного женского дня 8 Марта. Чиновник опубликовал пост по случаю наступающего праздника в своих соцсетях.

– Еще раз говорю спасибо нашим женщинам. Нежным, сильным, ярким, талантливым - каждой из вас, нашим мамам, сёстрам, дочерям, коллегам. Вы делаете нашу жизнь лучше – созидаете, управляете, творите, спасаете, лечите, учите, растите детей, – написал руководитель региона.

Он пожелал прекрасной половине республики и их близким доброго здоровья, семейного уюта, тепла, а также мира, добра и счастья домам.