Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 марта 2023 9:53

Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне 8 Марта

Он опубликовал пост в честь праздника в своих соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне Международного женского дня 8 Марта

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне Международного женского дня 8 Марта

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил жительниц Башкирии накануне Международного женского дня 8 Марта. Чиновник опубликовал пост по случаю наступающего праздника в своих соцсетях.

– Еще раз говорю спасибо нашим женщинам. Нежным, сильным, ярким, талантливым - каждой из вас, нашим мамам, сёстрам, дочерям, коллегам. Вы делаете нашу жизнь лучше – созидаете, управляете, творите, спасаете, лечите, учите, растите детей, – написал руководитель региона.

Он пожелал прекрасной половине республики и их близким доброго здоровья, семейного уюта, тепла, а также мира, добра и счастья домам.