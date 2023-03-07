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НовостиПроисшествия7 марта 2023 7:18

В Башкирии будут судить двух браконьеров, застреливших медведя

Обвиняемых поймала полиция, когда те разделывали тушу дикого животного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: СК РБ

фото: СК РБ

В Бурзянском районе Башкирии будут судить двух браконьеров 54 и 38 лет, застреливших медведя. Об этом 7 марта сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.

По версии следствия, двое мужчин занимались незаконной охотой и застрелили самца медведя из ружья 12-го калибра в лесу деревни Байгазино 11 декабря прошлого года. После убийства дикого животного злоумышленники начали разделывать его тушу – в этот момент их заметили сотрудники полиции, которые проводили рейды по нелегальной рубке леса.

Ущерб от действий фигурантов уголовного дела о групповой незаконной охоте оценивается в 180 тыс. рублей. Оба признали свою вину.