За сутки от коронавируса в Башкирии скончался один человек

Диагностировали COVID-19 еще 177 жителя республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 356,4 тыс. случаев инфицирования Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние сутки от коронавируса в Башкирии скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 6 016 человек. Об этом 7 марта сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 177 жителя республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 356,4 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 348 тыс. человек, 174 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Сейчас носителями инфекции являются 2 347 пациентов: 156 лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.