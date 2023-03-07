В Башкирии муж случайно убил жену, пытаясь реанимировать ее

В Башкирии муж задушил жену, пытаясь оказать ей медицинскую помощь.

Странная и одновременно с этим жуткая ситуация произошла в Баймакском районе республики. В роковой вечер супруги распивали алкоголь в доме соседей. На обратной дороге женщина упала в снег, и ее пришлось нести домой на руках – в этом ее мужу помог сосед. Погибшую оставили на диване дома, а ее супруг пошел в сарай кормить скотину.

Через полчаса мужчина вернулся обратно и увидел, что жена лежит без сознания, а изо рта у нее торчит язык. Он перепугался и начал пытаться оказывать супруге первую помощь – растирал шею, дул в рот, делал непрямой массаж сердца и поднимал на ноги. Так продолжалось полтора часа. Не добившись результата, муж позвал на помощь соседей, а те вызвали медиков. Прибывший на место фельдшер зафиксировал смерть женщины и достал из ее горла зубной протез. Муж в этот момент начал трясти и целовать тело супруги.

Как стало известно «КП-Уфа», в суде мужчина признался, что не знал, как правильно делать искусственное дыхание. Он не стал исключать, что мог случайно задушить супругу во время самостоятельных «реанимационных действия». В итоге эксперты признали, что попавший в горло зубной протез не мог стать причиной смерти, так как человек может дышать через нос. Также суд постановил, что смерть сельчанки была вызвана неумелыми действиями ее супруга. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к одному году ограничения свободы.