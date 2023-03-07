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НовостиОбщество7 марта 2023 5:44

В Уфе мужчина дал взятку судебному приставу, чтобы его жена могла выехать за границу

Скоро его будут судить
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе будут судить 39-летнего жителя Учалинского района Башкирии, который дал взятку судебному приставу, чтобы его жена могла выехать за границу

В Уфе будут судить 39-летнего жителя Учалинского района Башкирии, который дал взятку судебному приставу, чтобы его жена могла выехать за границу

В Уфе будут судить 39-летнего жителя Учалинского района Башкирии, который дал взятку судебному приставу, чтобы его жена могла выехать за границу. Об этом 7 марта сообщили в региональных прокуратуре и Следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемый в период с ноября 2022 по январь 2023 года обратился к судебному приставу города Учалы с предложением за 50 тыс. рублей снять с его супруги ограничение на выезд за границу, которое было наложено на нее из-за долга по кредиту.

Пристав доложила своему руководству и ФСБ о том, что ее склоняют к получению взятки. 17 января текущего года при передаче банковской карты с пин-кодом, на которую была перечислена взятка, обвиняемый был задержан с поличным.

Фигурант уголовного дела частично признал вину. Разбирательство против него будет проводить Кировский районный суд.