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НовостиОбщество7 марта 2023 5:12

Парламент Башкирии одобрил законопроект о помощи с переездом ищущим работу

Инициатива прошла первое чтение
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который предусматривает финансовую поддержку с переездом и переселением в другую местность ищущим работу жителям

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который предусматривает финансовую поддержку с переездом и переселением в другую местность ищущим работу жителям

Парламент Башкирии в первом чтении принял законопроект, который предусматривает финансовую поддержку с переездом и переселением в другую местность ищущим работу жителям. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Раньше такой услугой могли воспользоваться только граждане, признанные безработными. Теперь такую же возможность планируется дать и тем гражданам, которые зарегистрированы в центрах занятости в качестве ищущих работу и готовы переехать для трудоустройства в другую местность, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Когда закон примут, гражданам за счет денег из республиканского бюджета в рамках соответствующей госпрограммы оплатят проезд к месту работы и обратно, суточные за время следования, а также единовременное пособие. Кроме того, регион профинансирует гражданам съем жилья за исключением случаев, когда расходы на себя будет брать работодатель.

В парламенте добавили, что законопроект поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. Также инициатива получила положительное заключение местного правительства.