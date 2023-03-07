В Башкирии после ДТП с Lada Granta и Hyundai Accent госпитализировали обоих водителей

кадр видео: телеграм // Владимир Севастьянов

В башкирском городе Кумертау после ДТП с двумя легковушками госпитализация потребовалась обоим водителям. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Авария произошла вечером 6 марта. На улице Магистральной 34-летний местный житель за рулем Lada Granta при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество Hyundai Accent и столкнулся с ним. В момент удара 36-летний женщина, находившаяся за рулем иномарки, обгоняла попутные машины. Видео случившегося заснял видеорегистратор.

В результате инцидента оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Дорожная полиция проводит проверку по факту ДТП.