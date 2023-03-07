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НовостиПроисшествия7 марта 2023 4:29

Житель Башкирии стал инвалидом после несчастного случая на работе

Прокуратура помогла ему взыскать с предприятия 1,2 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Житель Башкирии стал инвалидом после несчастного случая на предприятии «ЯмалСтройПромГаз»

Житель Башкирии стал инвалидом после несчастного случая на предприятии «ЯмалСтройПромГаз»

Житель Башкирии стал инвалидом после несчастного случая на предприятии «ЯмалСтройПромГаз». Прокуратура помогла мужчине получить в качестве моральной компенсации 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Сотрудник занимался подготовкой к резке и монтажу трубы. Во время работы она соскочила с бруска и накатилась ему на ногу. Из-за полученных травму мужчине установили вторую группу инвалидности. Причинами несчастного случая были признаны неудовлетворительная организация производства и несоблюдение требований по охране труда.

Пострадавший обратился в Бирский межрайонный суд с требованием взыскать в его пользу с предприятия компенсацию морального вреда. Инстанция удовлетворила иск лишь частично и назначила ему 400 тыс. рублей. С таким решением не согласился местный прокурор. Он подал апелляцию. После этого Верховный суд Башкирии обязал организацию выплатить сотруднику уже 1,2 млн рублей.