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НовостиОбщество7 марта 2023 3:57

Осужденные женщины колонии в Башкирии вырастили более 1 тыс. тюльпанов к 8 марта

Заключенные составляют из них букеты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ФСИН РБ

фото: ФСИН РБ

Осужденные женщины колонии-поселения №21 в башкирском городе Стерлитамаке вырастили более 1 тыс. весенних тюльпанов голландских сортов к 8 марта. Заключенные готовят цветы к празднику уже третий год подряд. Об этом сообщила пресс-служба региональной ФСИН.

– В январе в теплицах были высажены луковицы тюльпанов различного цвета и сорта. Осужденные женщины с трепетом относятся к росткам и постоянно следят за влажностью и температурным режимом, – рассказали в ведомстве.

Выращенные тюльпаны уже срезаны и упакованы. Заключенные составляют из них букеты . Во ФСИН добавили, что теплицах колонии-поселения растут еще более 30 сортов цветов, в том числе аллисум, астры, бархатцы, вербена и шалфей.