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НовостиПроисшествия7 марта 2023 3:10

Жителю Башкирии вынесли приговор за нанесение побоев жене и 12-летнему сыну

В свою супругу мужчина кинул пульт от телевизора, а ребенка пнул ногой по грудной клетке
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Бирске вынесли приговор мужчине, который нанес побои жене и 12-летнему сыну

В башкирском городе Бирске вынесли приговор мужчине, который нанес побои жене и 12-летнему сыну

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Бирске вынесли приговор мужчине, который нанес побои жене и 12-летнему сыну. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, 9 августа прошлого года мужчина, уже будучи ранее привлеченным к ответственности за нанесение побоев, у себя в квартире во время ссоры с женой кинул в нее пульт. Он попал по голове женщине, и она получила ушибленную рану лба.

– Он же, 14 августа 2022 г., находясь в квартире, умышленно, с целью причинить физическую боль малолетнему сыну, 2010 года рождения, пнул один раз ногой в область грудной клетки, причинив тем самым малолетнему физическую боль, – рассказали в инстанции.

Перед назначением приговора суд учел, что мужчина полностью признал вину, раскаялся и имеет на иждивении еще одного 10-летнего ребенка. Подсудимому назначили 240 часов обязательных работ.