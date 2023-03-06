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НовостиОбщество6 марта 2023 20:47

В Уфе госпредприятие «Урал-Гео» продают за 82 млн рублей

Уставный капитал организации составляет 40,9 млн
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе Центр метрологических исследований «Урал-Гео» выставили за 82,2 миллиона рублей. Об этом рассказал «РБК Уфа».

Региональное министерство земельных и имущественных отношений выставило на продажу весь уставной капитал (40,9 миллионов рублей) предприятия. В организации насчитывается 42 сотрудника.

В описании лота утверждается, что «Урал-Гео» предоставляет метрологические услуги недропользователям, разрабатывает стандарты и эталоны в области геологии и изучения недр, а и также создает приборы и датчики для измерения, контроля и испытаний.