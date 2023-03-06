В Башкирии глава энергоснабжающей компании задолжал сотрудникам 6 млн рублей

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В Иглинском Башкирии генеральный директор энергоснабжающей компании задолжал сотрудникам более шести миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии правоохранителей, с июля по октябрь прошлого года глава организации не выплачивал жалованье 55 работниками, хотя при этом в распоряжении компании было более 15 миллионов рублей, однако эти средства были потрачены на иные цели.

В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Он признал свою вину. На данный момент задолженность перед работниками уже погашена. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.