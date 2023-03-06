В Башкирии ликвидировали более 2300 несанкционированных свалок

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В Башкирии с начала «мусорной» реформы ликвидировали более 2300 несанкционированных свалок. Об этом на совещании регионального правительства рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы кабмина, в Башкирии ликвидировать еще более 800 подобных объектов. К следующему году, заявил Назаров, все несанкционированные свалки должны быть устранены все свалки, образование новых не должно быть допущено.

На совещании министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов доложил, что в настоящее время в городах и районах Башкирии оборудовано 25 561 контейнерных площадок, на 9 098 из них осуществляется раздельный сбора мусора. Каждый день накопленные отходы вывозят 404 машины.