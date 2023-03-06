В Уфе в канализации забилось 50 тонн мусора

Фото: «Уфаводоканал»

В уфимском микрорайоне «Сипайлово» в канализации образовался масштабный засор. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Засор появился на улице Гагарин, 49. По словам специалистов, в сети забилось 50 тонн ила, песка, тряпичных материалов и прочего бытового мусора. Чтобы его ликвидировать пришлось задействовать 18 человек и семь единиц техники. Чтобы очистить канализацию потребовалось две недели, а для того, чтобы вывезти все извлеченные отходы, – 24 рейса.

– Из-за чего произошел засор? Горы тряпичных материалов, предметов личной гигиены, влажных салфеток, жители близлежащих домов долгое время смывали в унитаз, вместо того, чтобы донести до мусорного ведра, – пояснили представители «Уфаводоканал».