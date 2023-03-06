В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 6 марта, в башкирском городе Белорецк мужчина рухнул в колодец. О случившемся рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты сообщают, что пострадавший спускался по лестнице в технологический резервуар, но в какой-то момент споткнулся и сорвался вниз. Ему на помощь подоспели спасатели Госкомитета и медики.

Специалистам удалось вытащить мужчину из колодца и передать сотрудникам скорой помощи. К счастью, у него не обнаружилось серьезных увечий.