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НовостиПроисшествия6 марта 2023 16:36

В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец

В Башкирии мужчина споткнулся и упал колодец Инцидент случился в Белорецке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 6 марта, в башкирском городе Белорецк мужчина рухнул в колодец. О случившемся рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты сообщают, что пострадавший спускался по лестнице в технологический резервуар, но в какой-то момент споткнулся и сорвался вниз. Ему на помощь подоспели спасатели Госкомитета и медики.

Специалистам удалось вытащить мужчину из колодца и передать сотрудникам скорой помощи. К счастью, у него не обнаружилось серьезных увечий.