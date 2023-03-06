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НовостиЭкономика6 марта 2023 15:13

В Башкирии на перевод машин на газ выделят 89 млн рублей

Таким образом, прошлогоднее финансирование будет больше в 1,5 раза
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Башкирии на перевод машин на газ выделят почти 90 миллионов рублей. Об этом на недавнем совещании в регионалом правительстве рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По данным властей республики, в прошлом году было переоборудовано на метан 1136 транспортных средств, среди которых, к слову, и коммунальная техника. Это на 11% больше, чем было переоборудовано в 2021-ом.

В 2022-ом на эти целим было выделено 58,4 миллиона рублей. В этом году из федеральной казны будет направлено в полтора раза больше – 89,3 миллиона. Как утверждает глава кабмина, власти Башкирии планируют переоборудовать 3 674 машины.