В Уфе предъявили обвинение в мошенничестве экс-депутату Кириллу Бадикову

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В Уфе предъявили обвинение в мошенничестве бывшему депутату Горсовета Кириллу Бадикову двоим его сообщникам. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно версии правоохранителей, фактический глава группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков вступил в преступный сговор гендиректором «Башнафтатранса», а также финансовым директором «Госстрой-менеджмент» и «Башнафтатранс». Экс-депутатом, будучи фактическим руководителем компаний «Городские проекты», «Высотки», «Литер 4», «Зеленая роща» и ЖСК «Московский» через управляющую компанию «Госстрой-менеджмент» с целью хищения денег под видом продажи жилого и нежилого имущества заключил 1134 гражданами договоры участия в долевом строительстве жилья и договоры паенакопления на строительство четырех домов в квартале жилого комплекса «Московский» в Кировском районе на общую сумму более 2,3 миллиардов рублей.

– Однако в последующем условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок соучастники не исполнили, а часть полученных денежных средств похитили и израсходовали по своему усмотрению, – сообщил СК.

Строительство объектов в настоящее время не завершено. Степень их готовности варьируется от 18 до 54 процентов. Сами же организации-застройщики признали банкротами, их включили в Федеральный реестр проблемных объектов. Почти 800 обманутым дольщиками и другим потерпевшим планируют выплатить компенсацию.

В отношении Кирилла Бадикова и его сообщников было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обвиняемые свою вину не признали. На их имущество и недостроенные объекты наложили арест на сумму 1,8 миллиардов рублей.