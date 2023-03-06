В Башкирии при пожаре в частном доме погибла 66-летняя женщина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 6 марта, под башкирским городом Нефтекамск при пожаре в частном доме погибла женщина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

ЧП случилось на улице Лесная в селе Амзя. На место прибыли силы и средства экстренных служб. Пожар удалось локализовать в течение получаса, тушение продолжается до сих пор. К сожалению, в ходе ликвидации горения специалисты обнаружили тело погибшей 66-летней женщины.

Причину пожара установит дознаватель МЧС, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.