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НовостиПроисшествия6 марта 2023 13:18

В Башкирии случился пожар в доме многодетной семьи

ЧП случилось в Стерлитамаке
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 6 марта, в башкирском городе Стерлитамак случился пожар в частном доме. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло на улице 7 ноября. Прибывавшие пожарные обнаружили на месте горение под крышей двухэтажного дома. Специалистам удалось ликвидировать опасность. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

Дознавателю МЧС удалось установить, что домом владеет многодетная семье, в которой воспитывается семь детей, включая троих несовершеннолетних. Двое 14-летних подростков в настоящее время находятся в приюте, а мама с 16-летним ребенком проживала на съемной квартире.

– В момент возникновения пожара в доме никого не было. О пожаре в экстренные службы сообщили соседи, – поведало МЧС.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего происшествия устанавливает дознаватель МЧС.