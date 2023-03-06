В Башкирии COVID-19 заразились еще 186 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии коронавирусом за сутки заразились еще 186 человек. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года COVID-19 в республике заболели 356 230 человек. В настоящее время в ковид-госпиталях Башкирии проходят лечение 159 граждан, в числе которых 109 лиц старше 60 лет. Борются с инфекцией дома 2 186 пациентов, 592 среди них – пожилые люди.

С начала пандемии удалось одолеть болезнь 347 870 жителям республики, 230 – за последние 24 часа.

К счастью, за прошедший день не было зафиксировано ни одной смерти от инфекции. Всего в Башкирии от коронавируса умерло 6 015 человек.

В республике продолжается прививочная кампания. Первый компонент вакцины за минувший день получили 560 человек (всего – 3 620 698), второй – 1 748 (3 441 740).