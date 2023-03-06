В Башкирии в ДТП с Hyundai Accent и пассажирским «НефАЗом» пострадал человек

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня днем, 6 марта, в башкирском городе Нефтекамске случилось ДТП с пассажирским автобусом. О происшествии рассказала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, авария произошла на улице Трактовая. Здесь столкнулись автобус «НефАЗ» и Hyundai Accent. В результате случившегося пострадала пассажирка легковушки, она получила травмы. В салоне автобуса, как сообщили представители дорожной полиции, в момент ДТП никого не было.

Специалисты уточняются детали произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.