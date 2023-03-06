В Башкирии 7 марта ожидаются снегопады и морозы до -18°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 7 марта, в Башкирии ожидаются осадки и морозы. Такой прогноза опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Жителям республики в предпраздничный день следует ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие снегопады, на юго-востоке Башкирии – умеренные. Ветер будет южный с переходом на западный скоростью 8-13 метров в секунду.

Грядущая ночь будет холодной: ожидается -8,-13°, при прояснениях – до -18°. Днем станет теплее – -1,-6°.

На участках республиканских дорог из осадков образуются снежные накаты, гололедица и снежные заносы. Также погодные явления послужат причиной ухудшения видимости до одного-двух километров.