ФАС отменила итоги конкурсов на ремонт двух школ в Стерлитамаке за 157 млн рублей

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги двух конкурсов на ремонт школ №19 и №30 в городе Стерлитамаке за 157 млн рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги двух конкурсов на ремонт школ №19 и №30 в городе Стерлитамаке за 157 млн рублей. Победитель торгов в качестве подтверждения своего опыта представил несуществующий контракт. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в ФАС РБ, победивший подрядчик – компания «Жилстрой» – в подтверждение своей квалификации представила несуществующий договор подряда на капремонт зданий в Московской области. Впоследствии выяснилось, что работы на объекте проводили совсем другие фирмы.

– Учитывая, что компания «Жилстрой» представила подложные документы, которые в свою очередь повлияли на победу, результаты конкурсов подлежат пересмотру, – передали антимонопоситы. – Администрации Стерлитамака выдано предписание пересмотреть заявки участников конкурсов.

Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о наличии в действиях «Жилстроя» признаки нарушения антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции путем введения в заблуждение.