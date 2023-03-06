В 2023 году стоимость букета цветов в Уфе 8 Марта подорожает почти в 1,5 раза

В 2023 году стоимость букета цветов в Уфе 8 Марта подорожает на 48% по отношению к той же дате 2022-го – до 2 568 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году стоимость букета цветов в Уфе 8 Марта подорожает на 48% по отношению к той же дате 2022-го – до 2 568 рублей. По этому показателю башкирская столица станет лидером среди крупных городов России и уступит по среднему чеку только Москве (2 774 руб., +2,6%). Третье место по дороговизне цветов займет Санкт-Петербург (2 213, +9%). Такие выводы сделали эксперты «Тинькофф Кассы», которые изучили данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 млн клиентов.

Самые дешевые букеты ожидаются в города Перми и Ростове-на-Дону – 1341 и 1347 рублей соответственно. За год там цветы подешевели на 12-20%.

С 1 по 7 марта букеты в среднем по России подорожают по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 рублей. При этом стоимость букета в сам Международный женский день будет ниже на 10% и составит 1962 рубля.