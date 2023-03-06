За год цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 4,7%

В феврале текущего года цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В феврале текущего года цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 4,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Больше всего стоимость поддержанных квартир среди городов-миллионников России подскочила в Челябинске (+22,1%). Об этом «КП-Уфа» 6 марта рассказали в «Авито Недвижимость».

– Спрос на покупку квартир во вторичном фонде в Уфе по сравнению с январем 2023-го увеличился на 14,6%. За год же наблюдается отрицательная динамика — показатели спроса снизились на 11,2%, – говорится в исследовании.

В то же время объем предложения на вторичном рынке жилья в башкирской столице за год вырос на 23,5%.