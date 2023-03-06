Суд в Башкирии пересмотрит уголовное дело против экс-сотрудника ГИБДД

Верховный суд Башкирии пересмотрит уголовное дело о служебном подлоге против бывшего старшего инспектора регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Учалинского района

Верховный суд Башкирии пересмотрит уголовное дело о служебном подлоге против бывшего старшего инспектора регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Учалинского района. Предыдущая инстанция оштрафовала его на 30 тыс. рублей. С этим приговором не согласилась местная прокуратура. Она смогла опротестовать решение. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в декабре 2021 года к обвиняемому обратились знакомые. Они попросили его помочь со сдачей теоретических навыков двум девушкам из Сибая и Челябинска, которые после обучения в автошколе не смогли сдать соответствующий экзамен.

Сотрудник ГИБДД вместе девушек привлек сдавать экзамен местную жительницу. Она, меняя одежду, дважды в течение дня без единой ошибки прошла испытание. После этого фигурант принял практическую часть уже в феврале выдал девушкам водительские удостоверения.