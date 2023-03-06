С начала эпидсезона в Башкирии зарегистрировали более 1,5 тыс. случаев гриппа

В текущий эпидемиологический сезон, начавшийся в России с конца ноября, в Башкирии зарегистрировали 1 550 лабораторно подтвержденных случаев гриппа Фото: Мария ЛЕНЦ

В текущий эпидемиологический сезон, начавшийся в России с конца ноября, в Башкирии зарегистрировали 1 550 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Об этом 6 марта сообщил региональный Роспотребнадзор.

В республике фиксировали следующие типы гриппов: А(H1N1)09 (50,2% от общего числа заболевших, 778 случаев), АГ (15%, 232), B (30,2%, 466), А-нетипичный (4,5%, 70) и H3N2 (0,3%, четыре).

За прошлую – девятую – неделю текущего года в Башкирии выявили более 28,6 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе 67 – гриппом. Показатель заболеваемости составил 71,6 на 10 тыс. человек, заболеваемость снизилась на 5,7%. Анализ лабораторных исследований показал, что в 93,6% случаев у больных с признаками ОРИ возбудителем был COVID-19.